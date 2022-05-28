Луганщина: Северодонецк не отрезан, идет бой, есть еще силы воевать — Гайдай
Суббота, 28 мая 2022, 02:43
В окрестностях Северодонецка продолжаются бои, но город не отрезан, и, несмотря на прогнозы аналитиков, россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни.
Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай
Детали: Как сообщается, ВСУ хватит сил держать оборону Луганщины, однако не исключено, что для того чтобы не попасть в окружение - придется отойти.
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Отмечается, что сепаратистские "СМИ" распространяют ложь командиров "ЛНР", что Северодонецк якобы отрезан. Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала.
Трасса "Лисичанск-Бахмут" полностью простреливается, передвижение по ней опасно. Однако завоз гумгрузов и эвакуация все равно возможны.
В Луганской области почти невозможно выходить на улицу из-за плотности обстрелов.
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