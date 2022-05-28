Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Антонов" заперечив, що уламки "Мрії" вивезли на брухт

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 03:00

В ДП "Антонов" заперечили інформацію, що з летовища в Гостомелі вивезли уламки літака "Мрія" для утилізації.

Джерело: ДП "Антонов"

Дослівно: "В мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації".

Деталі: Зазначається, що відео, яке послужило основою для поширення інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з "Антонов" та відповідними державними органами.

Що передувало: Раніше у соцмережах  опублікували відео, на якому з летовища в Гостомелі   уламки "Мрії" вивозять на металобрухт.

Нагадаємо: "Мрія" була знищена в Гостомелі під час російського вторгнення.   "Мрія" відновленню не підлягає

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

Теми: авіавійна
Головне сьогодні

Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років

"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела

В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони

фотоЗ моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника "Москва"

Зеленський - прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко

Наєв: Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована

Усі новини...
авіа
Над Харківщиною українські десантники Перуном "приземлили" ворожий Ка-52
Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною
Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною
Останні новини
13:26
Генерал США: немає необхідності додаткових військ у Швеції та Фінляндії
13:05
Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років
13:02
У Чехії тимчасовий захист отримали понад 357 тисяч українських біженців
12:53
Росія завдала ракетного удару по Чорнобаївці: один загиблий, шестеро поранених
12:38
фотоОкупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва, є поранені – мер
12:26
ЄС вивчає можливість військово-морської місії для розблокування експорту України - El Pais
12:16
"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела
12:11
Хроніка 94-го дня війни. Онлайн
12:11
Окупанти другий день поспіль обстрілюють місто під Харковом
11:48
В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони
Усі новини...