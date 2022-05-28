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"Антонов" заперечив, що уламки "Мрії" вивезли на брухт

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 03:00
Антонов заперечив, що уламки Мрії вивезли на брухт
ФОТО: АНТОНОВ

В ДП "Антонов" заперечили інформацію, що з летовища в Гостомелі вивезли уламки літака "Мрія" для утилізації.

Джерело: ДП "Антонов"

Дослівно: "В мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації".

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Деталі: Зазначається, що відео, яке послужило основою для поширення інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з "Антонов" та відповідними державними органами.

Що передувало: Раніше у соцмережах  опублікували відео, на якому з летовища в Гостомелі   уламки "Мрії" вивозять на металобрухт.

Нагадаємо: "Мрія" була знищена в Гостомелі під час російського вторгнення.   "Мрія" відновленню не підлягає

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Теми: авіавійна
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