"Антонов" опроверг, что обломки "Мрии" вывезли на металлолом

В ГП "Антонов" опровергли информацию, что с аэродрома в Гостомеле вывезли обломки самолета "Мрия" для утилизации.

Источник: ГП "Антонов"

Дословно: "В сети интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации".

Детали: Отмечается, что видео, послужившее основой для распространения информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с "Антонов" и соответствующими государственными органами.

Что предшествовало: Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором с аэродрома в Гостомеле обломки "Мрии" вывозят на металлолом.

Напомним: "Мрия" была уничтожена в Гостомеле во время российского вторжения. "Мрия" восстановлению не подлежит.

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