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ISW: Росіяни не вправні в боях в місті, тож не рухатимуться Сєвєродонецьком швидко

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 04:30

Росіяни погано себе показали в операціях в місті, тож навряд чи зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком.

Джерело: американський Інститут вивчення війни

Деталі: Зазначається, що росіяни продовжують нарощувати позиції довкола міста, але не оточили його. Російські сили, швидше за все, продовжать поступовий наступ і можуть найближчими днями оточити Сєвєродонецьк.

ЗСУ   сповільнили поступ росіян.

Російські операції навколо Ізюма залишаються в глухому куті, і російські війська, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

Як повідомляється, російські сили просуваються від Лимана  у напрямку як на південний захід, щоб підтримати свої сили в Ізюмі, так і на південний схід на Сіверськ. Ймовірно, у найближчі дні їм буде важко досягти будь-якої цілі.

Теми: війнаЛуганська областьРосія
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