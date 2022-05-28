ISW: Россияне не искусны в боях в городе, поэтому не будут двигаться по Северодонецку быстро

Россияне плохо себя показали в операциях в городе, поэтому вряд ли смогут быстро продвигаться по Северодонецку.

Источник: американский Институт изучения войны

Детали: Отмечается, что россияне продолжают наращивать позиции вокруг города, но не оцепили его. Российские силы, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни оцепить Северодонецк.

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ВСУ замедлили продвижение россиян.

Российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

Как сообщается, российские силы продвигаются от Лимана в направлении как на юго-запад, чтобы поддержать свои силы в Изюме, так и на юго-восток на Северск. Вероятно, в ближайшие дни им будет сложно достичь любой цели.