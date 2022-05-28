Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція про захоплення танкерів Іраном: Рівносильне піратству

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 05:01

Захоплення грецьких танкерів Іраном рівносильне піратству.

Джерело: грецьке МЗС

Деталі: Як повідомляється, вранці вертоліт ВМС Ірану приземлився на кораблі Delta Poseidon, що плавав під грецьким прапором і знаходився в міжнародних водах Перської затоки (за 22 морські милі від узбережжя Ірану). Потім озброєні люди захопили екіпаж корабля, зокрема двох громадян Греції.

Аналогічний інцидент стався на іншому судні під грецьким прапором із сімома грецькими громадянами на борту неподалік іранського узбережжя.

Як повідомляється, генеральний секретар Фемістокліс Деміріс  рішуче засудив ці дії, що суперечать основним нормам міжнародного права та міжнародного судноплавства, та закликав до негайного звільнення кораблів та їхніх екіпажів.

Фемістокліс Деміріс   заявив, що ці дії вплинуть особливо негативно, зокрема,  на відносини між ЄС та Іраном.

У світлі цих подій Міністерство закордонних справ радить громадянам Греції утриматися від поїздок до Ірану.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: ВМС Іранської революційної гвардії  затримали два грецькі танкери за порушення у водах Перської затоки. За які саме порушення затримані кораблі, не повідомлялося.

Теми: ІранГреція
Головне сьогодні

Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років

"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела

В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони

фотоЗ моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника "Москва"

Зеленський - прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко

Наєв: Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована

Усі новини...
Іран
Іран буде постачати Росії турбіни та запчастини в обмін на сталь
Іран каже, що може подвоїти експорт нафти за потреби
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
Останні новини
15:03
Понад 150 міст світу розірвали відносини з російськими "побратимами" - МЗС
14:55
"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро
14:41
На Закарпатті пом'якшили туристичні обмеження: список маршрутів під забороною
14:40
Медведев заявив, що пора закрити рот людям, які визнані "іноагентами"
14:30
РПЦ про демарш УПЦ МП: Розкол ініційований Держдепом, але єдність зберігається
14:23
G7 закликає експортерів нафти збільшити видобуток через надвисокі ціни
14:22
Українка здобула "золото" на чемпіонаті Європи з карате
14:16
Окупанти не полишають в спокої Сумщину: обстріл із мінометів
13:52
Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і посилення оборонної підтримки 
13:45
Ймовірно, штучний інтелект помилився: розслідувачі встановили іншу особу мародера з Ірпеня
Усі новини...