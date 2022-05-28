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Греція про захоплення танкерів Іраном: Рівносильне піратству

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 05:01

Захоплення грецьких танкерів Іраном рівносильне піратству.

Джерело: грецьке МЗС

Деталі: Як повідомляється, вранці вертоліт ВМС Ірану приземлився на кораблі Delta Poseidon, що плавав під грецьким прапором і знаходився в міжнародних водах Перської затоки (за 22 морські милі від узбережжя Ірану). Потім озброєні люди захопили екіпаж корабля, зокрема двох громадян Греції.

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Аналогічний інцидент стався на іншому судні під грецьким прапором із сімома грецькими громадянами на борту неподалік іранського узбережжя.

Як повідомляється, генеральний секретар Фемістокліс Деміріс  рішуче засудив ці дії, що суперечать основним нормам міжнародного права та міжнародного судноплавства, та закликав до негайного звільнення кораблів та їхніх екіпажів.

Фемістокліс Деміріс   заявив, що ці дії вплинуть особливо негативно, зокрема,  на відносини між ЄС та Іраном.

ВІДЕО ДНЯ

У світлі цих подій Міністерство закордонних справ радить громадянам Греції утриматися від поїздок до Ірану.

Що передувало: ВМС Іранської революційної гвардії  затримали два грецькі танкери за порушення у водах Перської затоки. За які саме порушення затримані кораблі, не повідомлялося.

Теми: ІранГреція
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