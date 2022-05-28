Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Греция о захвате танкеров Ираном: Равносильно пиратству

Анастасия КалатурСуббота, 28 мая 2022, 05:01

Захват греческих танкеров Ираном равносилен пиратству.

Источник: греческий МИД

Детали: Как сообщается, утром вертолет ВМС Ирана приземлился на корабле Delta Poseidon, плававшем под греческим флагом и находившемся в международных водах Персидского залива (в 22 морских милих от побережья Ирана). Затем вооруженные люди захватили экипаж корабля, в том числе двух граждан Греции.

Реклама:

Аналогичный инцидент произошел на другом судне под греческим флагом с семью греческими гражданами на борту у иранского побережья.

Как сообщается, генеральный секретарь Фемистоклис Демирис решительно осудил эти действия, противоречащие основным нормам международного права и международного судоходства, и призвал к немедленному освобождению кораблей и их экипажей.

Фемистоклис Демирис заявил, что эти действия повлияют особенно негативно, в частности, на отношения между ЕС и Ираном.

ВИДЕО ДНЯ

В свете этих событий Министерство иностранных дел советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран.

Что предшествовало: ВМС Иранской революционной гвардии  задержали два греческих танкера за нарушения в водах Персидского залива. За какие нарушения задержаны корабли, не сообщалось.

Темы: ИранГреция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Иран
Иран "отсудил" у США $330 млн за подготовку переворота в 1980 году
Сотрудничество Ирана и России в производстве "Шахедов": The Washington Post нашло доказательства
США побуждают Иран перестать продавать России дроны – СМИ
Последние новости
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
Все новости...
Реклама: