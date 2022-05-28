Греция о захвате танкеров Ираном: Равносильно пиратству

Захват греческих танкеров Ираном равносилен пиратству.

Источник: греческий МИД

Детали: Как сообщается, утром вертолет ВМС Ирана приземлился на корабле Delta Poseidon, плававшем под греческим флагом и находившемся в международных водах Персидского залива (в 22 морских милих от побережья Ирана). Затем вооруженные люди захватили экипаж корабля, в том числе двух граждан Греции.

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Аналогичный инцидент произошел на другом судне под греческим флагом с семью греческими гражданами на борту у иранского побережья.

Как сообщается, генеральный секретарь Фемистоклис Демирис решительно осудил эти действия, противоречащие основным нормам международного права и международного судоходства, и призвал к немедленному освобождению кораблей и их экипажей.

Фемистоклис Демирис заявил, что эти действия повлияют особенно негативно, в частности, на отношения между ЕС и Ираном.

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В свете этих событий Министерство иностранных дел советует гражданам Греции воздержаться от поездок в Иран.

Что предшествовало: ВМС Иранской революционной гвардии задержали два греческих танкера за нарушения в водах Персидского залива. За какие нарушения задержаны корабли, не сообщалось.