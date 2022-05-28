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Росіяни стріляли по Дніпропетровщині, влучили в храм

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 07:50

Вночі росіяни обстріляли територію Зеленодольської громади на Дніпропетровщині  і влучили в церкву в одному з сіл, ніхто не постраждав.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова обласної ради Микола Лукашук

Деталі: Пошкоджено вікна, огорожу та ворота.

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Це вже другий випадок в Дніпропетровській області, коли окупанти поцілили по храму.

  В інших громадах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Окупаційних військ в регіоні немає.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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