Россияне стреляли по Днепропетровщине, попали в храм

Ночью россияне обстреляли территорию Зеленодольской громады на Днепропетровщине и попали в церковь в одном из сел, никто не пострадал.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, председатель областного совета Николай Лукашук

Детали: Повреждены окна, ограждения и ворота.

Это уже второй случай в Днепропетровской области, когда оккупанты попали в храм.

В других громадах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Оккупационных войск в регионе нет.