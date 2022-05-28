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Россияне стреляли по Днепропетровщине, попали в храм

Анастасия КалатурСуббота, 28 мая 2022, 07:50

Ночью россияне обстреляли территорию Зеленодольской громады на Днепропетровщине и попали в церковь в одном из сел, никто не пострадал.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, председатель областного совета Николай Лукашук

Детали: Повреждены окна, ограждения и ворота.

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Это уже второй случай в Днепропетровской области, когда оккупанты попали в храм.

В других громадах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Оккупационных войск в регионе нет.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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