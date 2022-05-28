Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сєвєродонецьку росіян відтиснули на попередні позиції - ОВА

Роман РоманюкСубота, 28 травня 2022, 09:35

В ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель на околиці міста.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай.

Дослівно: "Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.

У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини".

Доповнення: Пізніше в ефірі національного телемарафону ГАйдай повідомив, що російські військові пробились на оклицю міста.

Пряма мова: "Росіяни змогли пробитись до готелю "Мир", несуть величезні втрати, але змогли зайти в готель. Вибити їх відти поки не вдалось, попри великі їхні втрати. Далі вони просунутись не можуть. Тактика одна й та сама: декілька годин обстріли, а потім намагаються просуватись". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами керівника ОВА, ворог було щонайменше три потужних обстріли Сєвєродонецька.

Дослівно: "Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два".

Ще деталі: Гайдай повідомив, що загалом за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць броньованої техніки, чотири автомобіля, а підрозділи ППО знищили безпілотник типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

фотоЗдавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Усі новини...
Луганська область
ISW: Росіяни не вправні в боях в місті, тож не рухатимуться Сєвєродонецьком швидко
Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай
Із Лисичанська евакуювали 31 людину – Гайдай
Останні новини
23:47
На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але область постійно під загрозою – голова ОВА
23:06
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців – мер
22:44
До Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО
22:18
Луганщина: Сєвєродонецьк під українським прапором – ОВА
21:55
оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
21:50
У Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України за три дні
21:49
Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня
21:36
ФОТОНа Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок
21:35
На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів
21:28
У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про відмову від переговорів
Усі новини...