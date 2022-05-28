Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сєвєродонецьку росіян відтиснули на попередні позиції - ОВА

Роман РоманюкСубота, 28 травня 2022, 09:35

В ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель на околиці міста.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай.

Дослівно: "Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.

Реклама:

У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини".

Доповнення: Пізніше в ефірі національного телемарафону ГАйдай повідомив, що російські військові пробились на оклицю міста.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Росіяни змогли пробитись до готелю "Мир", несуть величезні втрати, але змогли зайти в готель. Вибити їх відти поки не вдалось, попри великі їхні втрати. Далі вони просунутись не можуть. Тактика одна й та сама: декілька годин обстріли, а потім намагаються просуватись". 

Деталі: За словами керівника ОВА, ворог було щонайменше три потужних обстріли Сєвєродонецька.

Дослівно: "Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два".

Ще деталі: Гайдай повідомив, що загалом за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць броньованої техніки, чотири автомобіля, а підрозділи ППО знищили безпілотник типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: