У Сєвєродонецьку росіян відтиснули на попередні позиції - ОВА

В ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель на околиці міста.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай.

Дослівно: "Росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції, пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Але проїзд між містами зберігається.

У росіян значні втрати і вони вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини".

Доповнення: Пізніше в ефірі національного телемарафону ГАйдай повідомив, що російські військові пробились на оклицю міста.

Пряма мова: "Росіяни змогли пробитись до готелю "Мир", несуть величезні втрати, але змогли зайти в готель. Вибити їх відти поки не вдалось, попри великі їхні втрати. Далі вони просунутись не можуть. Тактика одна й та сама: декілька годин обстріли, а потім намагаються просуватись".

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Деталі: За словами керівника ОВА, ворог було щонайменше три потужних обстріли Сєвєродонецька.

Дослівно: "Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири – в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка – 12, селі Оріхове – два".

Ще деталі: Гайдай повідомив, що загалом за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць броньованої техніки, чотири автомобіля, а підрозділи ППО знищили безпілотник типу "Орлан-10".