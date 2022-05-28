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В Северодонецке россиян оттеснили на предыдущие позиции

Роман РоманюкСуббота, 28 мая 2022, 09:35

В ходе боев за Северодонецк украинские силы оттеснили россиян на прежние позиции. Военные РФ захватили гостиницу на окраине города.

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай.

Дословно: "Россиян удалось потеснить на ранее занимаемые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется.

У россиян значительные потери и вынужденный отход в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины".

Дополнено: Позже в эфире национального телемарафона Гайдай сообщил, что российские военные пробились на окрестности города.

Прямая речь: "Россияне смогли пробиться в гостиницу "Мир", несут огромные потери, но смогли зайти в гостиницу. Выбить их оттуда пока не удалось, несмотря на большие их потери. Дальше они продвинуться не могут. Тактика одна и та же: несколько часов обстрелы, а затем пытаются продвигаться".

Детали: По словам руководителя ОВА, было не менее трех мощных обстрелов Северодонецка. 

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Дословно: "Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два".

Еще детали: Гайдай сообщил, что всего за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц бронированной техники, четыре автомобиля, а подразделения ПВО уничтожили беспилотник типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
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