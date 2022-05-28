США схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню - NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на американських посадовців, пише "Європейська правда".

Про передачу зброї, найімовірніше, буде оголошено наступного тижня, сказав чиновник на умовах анонімності.

Озброєння включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж пускові установки, які зараз використовує Україна, пише видання.

Хоча офіційні особи не надали подробиць про те, які саме типи ракет нададуть Сполучені Штати, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Це високоточна зброя з супутниковим наведенням, яка несе приблизно таку ж кількість вибухівки, як і 500-фунтова авіабомба.

Також США планують включити до наступного пакету озброєнь для України реактивні системи залпового вогню HIMARS, які пересуваються на шасі колісних вантажівок.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі в п'ятницю відмовився підтвердити, що рішення надати пускові установки було ухвалене.

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CNN повідомив у четвер, що адміністрація Байдена готується надіслати РСЗВ як частину більшого пакету військової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба попросив США ухвалити рішення про надання ракетних систем залпового вогню якнайшвидше.