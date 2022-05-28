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США одобрили передачу Украине реактивных систем залпового огня - NYT

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 08:35

Администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности, что может помочь Украине в защите своей территории на Донбассе.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников, пишет "Европейская правда".

О передаче оружия, скорее всего, будет объявлено на следующей неделе, сказал чиновник на условиях анонимности.

Вооружение будет включать мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, чем пусковые установки, которые сейчас используют Украина, пишет издание.

Хотя официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет предоставят Соединенные Штаты, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.

Также США планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, передвигающиеся на шасси колесных грузовиков.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить, что решение предоставить пусковые установки было принято.

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CNN сообщил в четверг, что администрация Байдена готовится прислать РСЗО как часть большего пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба попросил США принять решение о предоставлении ракетных систем залпового огня как можно скорее.

Темы: СШАвойнаоружие
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