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Окупанти обстріляли Сумщину ракетами, мінометами та артилерією

Роман ПетренкоСубота, 28 травня 2022, 09:26
Окупанти обстріляли Сумщину ракетами, мінометами та артилерією
фото ОДА

Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область – влучили ракетою, мінометами та артилерією, повідомив глава ОДА Дмитро Живицький.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території.

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По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.

Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів.

Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська".

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Деталі: Живицький зазначає, що жертв серед людей немає.

 

Теми: Сумська областьобстрілвійнаРосія
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