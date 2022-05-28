Окупанти обстріляли Сумщину ракетами, мінометами та артилерією

Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область – влучили ракетою, мінометами та артилерією, повідомив глава ОДА Дмитро Живицький.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території.

По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство.

Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів.

Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська".

Деталі: Живицький зазначає, що жертв серед людей немає.