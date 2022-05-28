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Оккупанты обстреляли Сумщину ракетами, минометами и артиллерией

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 09:26
Оккупанты обстреляли Сумщину ракетами, минометами и артиллерией

Полночи на 28 мая россияне обстреливали Сумскую область – попали ракетой, минометами и артиллерией, сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "С полуночи до четырех утра Россия обстреливала наши территории.

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По Сумщине нанесен ракетный удар. В Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.

Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около 6 прилетов.

Со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска".

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Детали: Живицкий отмечает, что жертв среди людей нет.

 

Темы: Сумская областьобстрелвойнаРосcия
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