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Захисники України вже знищили 30 тисяч окупантів

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 09:38
Фото Генерального штабу ЗСУ з Facebook

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1330 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
  • артилерійських систем – 628 (+5) од,
  • РСЗВ – 203 (+2) од,
  • засобів ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 207 (+1) од,
  • гелікоптерів – 174 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,
  • крилатих ракет – 116 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,
  • спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

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Теми: Українавійна
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