Захисники України вже знищили 30 тисяч окупантів

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 30 тисяч військових, 207 літаків та 174 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,

артилерійських систем – 628 (+5) од,

РСЗВ – 203 (+2) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 207 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од,

крилатих ракет – 116 (+1) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 (+0) од,

спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському та Криворізькому напрямку.