Защитники Украины уже уничтожили 30 тысяч оккупантов

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 30 тысяч военных, 207 самолетов и 174 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1330 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12) ед,

артиллерийских систем – 628 (+5) ед,

РСЗО – 203 (+2) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 207 (+1) ед,

вертолетов – 174 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед,

крылатых ракет – 116 (+1) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 (+0) ед,

специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском и Криворожском направлении.