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Защитники Украины уже уничтожили 30 тысяч оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 09:38
Защитники Украины уже уничтожили 30 тысяч оккупантов
Фото Генерального штаба ВСУ из Facebook

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 30 тысяч военных, 207 самолетов и 174 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1330 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 628 (+5) ед,
  • РСЗО – 203 (+2) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+1) ед,
  • вертолетов – 174 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 116 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 (+0) ед,
  • специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском и Криворожском направлении.

Темы: Украинавойна
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