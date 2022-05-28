Защитники Украины уже уничтожили 30 тысяч оккупантов
Суббота, 28 мая 2022, 09:38
Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла 30 тысяч военных, 207 самолетов и 174 вертолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1330 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 258 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед,
- РСЗО – 203 (+2) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0) ед,
- крылатых ракет – 116 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 (+0) ед,
- специальной техники – 48 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском и Криворожском направлении.