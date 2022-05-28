Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо зброї - віцеканцлер

Федеральний міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув звинувачення в тому, що Німеччина дуже неохоче допомагає Україні.

Про це він сказав виданню Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

"Поки ми говоримо, українські солдати навчаються на Panzerhaubitze 2000. Тож у жодному разі не йде мова про те, що Німеччина нічого не постачає або постачає надто мало", - сказав він.

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За його словами, справа у тому, що Берлін не може виконати всіх побажань України, і "це створює певну напруженість".

"Я думаю, що звинувачення в тому, що Німеччина робить дуже мало, настільки ж помилкові, наскільки їх можна пояснити: неправда, тому що це не відповідає дійсності. І це можна пояснити тим, що, будучи найбільшою економікою в ЄС, ми є країною, від якої люди справедливо чекають багато чого, і тим, що в останні роки Німеччина надто некритично ставилася до російського уряду", - додав Габек.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція у Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист курсу свого уряду у питанні постачання зброї Україні.







