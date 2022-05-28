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Германия не может выполнить все пожелания Украины относительно оружия - вице-канцлер

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 09:52

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.

Об этом он сказал изданию Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

"Пока мы говорим, украинские солдаты учатся на Panzerhaubitze 2000. Поэтому ни в коем случае не идет речь о том, что Германия ничего не снабжает или снабжает слишком мало", - сказал он.

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По его словам, дело в том, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины, и "это создает определенную напряженность".

"Я думаю, что обвинения в том, что Германия делает очень мало, столь же ошибочны, насколько их можно объяснить: неправда, потому что это не соответствует действительности. И это можно объяснить тем, что, являясь самой большой экономикой в ​​ЕС, мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многого, и тем, что в последние годы Германия слишком некритично относилась к российскому правительству", – добавил Хабек.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну.

Канцлер Германии Олаф Шольц стал в защиту курса своего правительства по поставке оружия Украине.



Темы: Германияоружие
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