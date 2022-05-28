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РФ оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі. Україна наголошує на небезпеці

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 10:16
РФ оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі. Україна наголошує на небезпеці
уражене 25 лютого 2022 року кораблями РФ цивільне судно

Російська Федерація оголосила про псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства.

Джерело: пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України

Дослівно: "Росія цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією.

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Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права РФ здійснювала обстріли іноземних цивільних суден".

Деталі: У ВМС ЗСУ наголошують, що корабельні угруповання РФ, продовжуючи і надалі нехтувати нормами міжнародного Морського права, продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.

Наразі, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет рф типу "Калибр" із сумарним залпом до 16 ракет.

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Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа наголосив, що Україна не буде виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера.

Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного Морського права.

Дійсно безпечними маршрутами, можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

Теми: Чорне моревійна
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