РФ объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море. Украина подчеркивает опасность

Российская Федерация объявила о псевдо-гуманитарных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства.

Источник: пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

Дословно: "Россия цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. Такое заявление является манипуляцией.

Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ производила обстрелы иностранных гражданских судов".

Детали: В ВМС ВСУ отмечают, что корабельные группировки РФ, продолжая и дальше пренебрегать нормами международного Морского права, продолжают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет России типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа подчеркнул, что Украина не будет выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера.

ВИДЕО ДНЯ

Украина является независимым, демократическим и правовым государством, соблюдающим нормы международного права, в том числе международного Морского права.

Действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.