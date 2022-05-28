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Трамп: США слід фінансувати безпечні школи, а потім Україну

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 11:26

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні.

Про це він сказав на засіданні Національної стрілецької асоціацію у Х’юстоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

"Якщо Сполучені Штати мають 40 мільярдів доларів для відправки Україні, ми повинні бути в змозі зробити все можливе, щоб наші діти були в безпеці вдома", - сказав Трамп. 

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"Ми витратили трильйони в Іраку, трильйони в Афганістані і нічого не здобули. Перш ніж ми побудуємо націю для решти світу, ми маємо побудувати безпечні школи для наших дітей у нашій власній країні. Правильно?", - додав експрезидент США.

Трамп виступив з промовою за кілька днів після того, як 18-річний хлопець вбив 19 дітей і двох дорослих у техаській школі в Увальде.

Раніше цього місяця Конгрес США переважною більшістю голосів проголосував за направлення майже 40 мільярдів доларів допомоги у зв’язку з війною в Україні, а президент Джо Байден підписав ухвалений пакет.

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Ці кошти з бюджету США будуть спрямовані не лише на закупівлю зброї для України.

Теми: ТрампСШАвійна
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