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Трамп: США следует финансировать безопасные школы, а затем Украину

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 11:26

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны отдавать приоритет финансированию безопасности школ перед помощью Украины.

Об этом он сказал на заседании Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Если у Соединенных Штатов есть 40 миллиардов долларов для отправки Украине, мы должны быть в состоянии сделать все возможное, чтобы наши дети были в безопасности дома", - сказал Трамп.

"Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране. Правильно?", - добавил экс-президент США.

Трамп выступил с речью через несколько дней после того, как 18-летний парень убил 19 детей и двоих взрослых в техасской школе в Увальде.

Ранее в этом месяце Конгресс США подавляющим большинством голосов проголосовал за направление почти 40 миллиардов долларов помощи в связи с войной в Украине, а президент Джо Байден подписал принятый пакет.

Эти средства из бюджета США будут направлены не только на закупку оружия для Украины.

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Темы: ТрампСШАвойна
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