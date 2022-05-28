Українська арта влаштувала росіянам "пекельну вечірку" на хуторі Гуляйпільщини
Субота, 28 травня 2022, 11:45
Українські військові показали відео знищення ворожої сили та техніки у Запорізькій області.
Джерело: Генштаб ЗСУ і 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ у Facebook
Дослівно 45-та бригада: "На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабуть, шукали діджея та музичні інструменти.
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За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР (військова контррозвідка СБУ –ред.) і Азову їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована!
P.S. Під час зйомки цього відео жодна Людина не постраждала".
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Деталі: Час події не розкривається. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.