Українська арта влаштувала росіянам "пекельну вечірку" на хуторі Гуляйпільщини

Українські військові показали відео знищення ворожої сили та техніки у Запорізькій області.

Джерело: Генштаб ЗСУ і 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ у Facebook

Дослівно 45-та бригада: "На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабуть, шукали діджея та музичні інструменти.

За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР (військова контррозвідка СБУ –ред.) і Азову їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована!

P.S. Під час зйомки цього відео жодна Людина не постраждала".

Деталі: Час події не розкривається. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.