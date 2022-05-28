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Украинская арта устроила россиянам "адскую вечеринку" на хуторе близ Гуляйполя

Валентина РоманенкоСуббота, 28 мая 2022, 11:45
скриншот

Украинские военные показали видео уничтожения вражеской силы и техники в Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ и 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ в Facebook

Дословно 45-я бригада: "На одном из хуторов Запорожской области, орки организовали массированный движ. Очень суетились - видимо, искали диджея и музыкальные инструменты.

С помощью пушкарей 45 оабр и во взаимодействии с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР (военная контрразведка СБУ –ред.) и Азова им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана! P.S. Во время съемки этого видео ни один Человек не пострадал".

Детали: Время действия не раскрывается. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских сил обороны.

Темы: войнаЗапорожская область
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