Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС вивчає можливість військово-морської місії для розблокування експорту України - El Pais

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 12:26

ЄС розгляне можливість створення військово-морської місії для звільнення від російської блокади українського аграрного експорту.

Про це повідомило іспанське видання El Pais, пише "Європейська правда".

Відзначається, що саміт лідерів ЄС у понеділок в Брюсселі розгляне проблему зростання голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

ЄС готовий мобілізувати всі можливі ресурси, щоб полегшити вивезення зерна, яке накопичилося в українських елеваторах та портах. Обговорюється навіть можливість запуску морської місії з супроводу вантажних суден з України через заміноване Чорне море, у якому розташовані російські кораблі та підводні човни.

У проєкті висновків саміту ЄС "рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України Росією". Саміт попросить Москву "зняти блокаду українських портів та дозволити вивіз продуктів харчування, зокрема з Одеси".

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає запуск військово-морської місії, щоб гарантувати, що зерно зможе вирушити з української Одеси.

Військово-морська операція з вивезення українського зерна загрожує надмірним ризиком можливих військових зіткнень з ВМФ Росії, наголошує видання.

ВІДЕО ДНЯ

Але Брюссель майже з таким же острахом спостерігає за спалахом гуманітарної кризи в країнах, чиї основні потреби у продовольстві залежать від українського експорту. 

Голова уряду Італії Маріо Драгі зателефонував президенту РФ Владіміру Путіну у четвер та президентові України Володимиру Зеленському у п'ятницю, щоб вивчити можливість угоди між двома сторонами, яка дозволить розблокувати вивезення зерна.

Путін пов'язує проблему з європейськими санкціями, а Драгі попередив, що насувається продовольча криза "гігантських масштабів та жахливих людських наслідків".

"Дебати про місію спільної безпекової та оборонної політики неминучі", - зазначило джерело видання. 

Нині ЄС має 18 оперативних місій такого типу по всьому світу, деякі з них - військово-морські, наприклад, та, яка стежить за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії у Середземному морі, або яка бореться з піратством в Індійському океані біля узбережжя Сомалі. 

Але всі опитані джерела визнають, що операція в Чорному морі є безпрецедентним ризиком для європейських сил.

ЄС хоче показати країнам, яким загрожує голод, що брак зерна є наслідком не європейських санкцій, як стверджує російська пропаганда, а збройної блокади РФ українських портів.

Теми: ЄСвійнаЧорне морепродукти
Головне сьогодні

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

фотоЗдавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Усі новини...
ЄС
Зеленський - прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко
Лідери ЄС на саміті не обговорюватимуть ембарго на російську нафту
Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС по відеозв'язку
Останні новини
22:18
Луганщина: Сєвєродонецьк під українським прапором – ОВА
21:55
оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
21:50
У Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України за три дні
21:49
Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня
21:36
ФОТОНа Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок
21:35
На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів
21:28
У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про відмову від переговорів
20:58
Яхти підсанкційних росіян почали вимикати систему ідентифікації, ховаючись від арешту - ЗМІ
20:54
ІНФОГРАФІКАНа Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох
20:42
Знецінення досягнень України на фронті – це неповага до ЗСУ та шлях до поразки – Руденко
Усі новини...