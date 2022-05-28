ЄС вивчає можливість військово-морської місії для розблокування експорту України - El Pais

ЄС розгляне можливість створення військово-морської місії для звільнення від російської блокади українського аграрного експорту.

Про це повідомило іспанське видання El Pais, пише "Європейська правда".

Відзначається, що саміт лідерів ЄС у понеділок в Брюсселі розгляне проблему зростання голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

ЄС готовий мобілізувати всі можливі ресурси, щоб полегшити вивезення зерна, яке накопичилося в українських елеваторах та портах. Обговорюється навіть можливість запуску морської місії з супроводу вантажних суден з України через заміноване Чорне море, у якому розташовані російські кораблі та підводні човни.

У проєкті висновків саміту ЄС "рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України Росією". Саміт попросить Москву "зняти блокаду українських портів та дозволити вивіз продуктів харчування, зокрема з Одеси".

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає запуск військово-морської місії, щоб гарантувати, що зерно зможе вирушити з української Одеси.

Військово-морська операція з вивезення українського зерна загрожує надмірним ризиком можливих військових зіткнень з ВМФ Росії, наголошує видання.

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Але Брюссель майже з таким же острахом спостерігає за спалахом гуманітарної кризи в країнах, чиї основні потреби у продовольстві залежать від українського експорту.

Голова уряду Італії Маріо Драгі зателефонував президенту РФ Владіміру Путіну у четвер та президентові України Володимиру Зеленському у п'ятницю, щоб вивчити можливість угоди між двома сторонами, яка дозволить розблокувати вивезення зерна.

Путін пов'язує проблему з європейськими санкціями, а Драгі попередив, що насувається продовольча криза "гігантських масштабів та жахливих людських наслідків".

"Дебати про місію спільної безпекової та оборонної політики неминучі", - зазначило джерело видання.

Нині ЄС має 18 оперативних місій такого типу по всьому світу, деякі з них - військово-морські, наприклад, та, яка стежить за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії у Середземному морі, або яка бореться з піратством в Індійському океані біля узбережжя Сомалі.

Але всі опитані джерела визнають, що операція в Чорному морі є безпрецедентним ризиком для європейських сил.

ЄС хоче показати країнам, яким загрожує голод, що брак зерна є наслідком не європейських санкцій, як стверджує російська пропаганда, а збройної блокади РФ українських портів.