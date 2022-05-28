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ЕС изучает возможность военно-морской миссии по разблокированию экспорта Украины - El Pais

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 12:26

ЕС рассмотрит возможность создания военно-морской миссии по освобождению от российской блокады украинского аграрного экспорта.

Об этом сообщило испанское издание El Pais, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что саммит лидеров ЕС в понедельник в Брюсселе рассмотрит проблему роста голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы облегчить вывоз зерна, накопившегося в украинских элеваторах и портах. Обсуждается даже возможность запуска морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через заминированное Черное море, в котором расположены российские корабли и подлодки.

В проекте заключения саммита ЕС "решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение сельскохозяйственной продукции Украины Россией". Саммит попросит Москву "снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продуктов питания, в том числе из Одессы".

Согласно источникам Брюссель рассматривает запуск военно-морской миссии, чтобы гарантировать, что зерно сможет отправиться из украинской Одессы.

Военно-морская операция по вывозу украинского зерна чревата чрезмерным риском возможных военных столкновений с ВМФ России, отмечает издание.

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Но Брюссель почти с такой же опаской наблюдает за вспышкой гуманитарного кризиса в странах, чьи основные потребности в продовольствии зависят от украинского экспорта.

Глава правительства Италии Марио Драги позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину в четверг и президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, чтобы изучить возможность соглашения между двумя сторонами, которое позволит разблокировать вывоз зерна.

Путин связывает проблему с европейскими санкциями, а Драги предупредил, что надвигается продовольственный кризис "гигантских масштабов и ужасающих человеческих последствий".

"Дебаты о миссии общей политики безопасности и обороны неизбежны", - отметил источник издания.

В настоящее время ЕС имеет 18 оперативных миссий такого типа по всему миру, некоторые из них - военно-морские, например, следящая за соблюдением эмбарго на поставку оружия в Ливию в Средиземном море, или борющаяся с пиратством в Индийском океане у побережья Сомали.

Но все опрошенные источники признают, что операция в Черном море является беспрецедентным риском для европейских сил.

ЕС хочет показать странам, которым грозит голод, что нехватка зерна есть следствием не европейских санкций, как утверждает российская пропаганда, а вооруженной блокады РФ украинских портов.

Темы: ЕСвойнаЧерное морепродукты
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