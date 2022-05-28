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Росія завдала ракетного удару по Чорнобаївці: один загиблий, шестеро поранених

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 12:53
фото прокуратури

Російська армія напередодні вчергове атакувала мешканців Чорнобаївки на Херсонщини: одна людина загинула, шестеро поранено.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади.

Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість мирних жителів. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Теми: Херсонська областьвійна
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