Росія завдала ракетного удару по Чорнобаївці: один загиблий, шестеро поранених
Субота, 28 травня 2022, 12:53
Російська армія напередодні вчергове атакувала мешканців Чорнобаївки на Херсонщини: одна людина загинула, шестеро поранено.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади.
Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість мирних жителів. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.
Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.