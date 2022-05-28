РФ нанесла ракетный удар по Чернобыевке: один погибший, шестеро раненых
Суббота, 28 мая 2022, 12:53
Российская армия накануне в очередной раз атаковала жителей Чернобаевки на Херсонщине: один человек погиб, шесть ранены.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, 27 мая 2022 года оккупационные войска РФ в очередной раз произвели ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины.
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В результате попадания вражеского снаряда в частный дом, под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина.
Ранения разной степени тяжести получили шесть мирных жителей. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.
Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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