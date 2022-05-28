У Чехії тимчасовий захист отримали понад 357 тисяч українських біженців
З моменту вторгнення Росії в Україну у Чехії тимчасовий захист отримали 357 566 осіб.
Такі дані опублікувало Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.
Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців, за наявними даними, залишаються у Чехії.
З початку війни у поліції у справах іноземців зареєструвалося 264 846 осіб. Діти до 15 років, близько третини яких є біженцями з України, не зобов'язані реєструватися.
Якщо порівнювати по регіонах, то найбільше біженців перебувають у Празі, де відчувається гостра нестача місць для них. Тому найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці.
Чехія є єдиною країною з Центральної та Східної Європи, яка звернулася за допомогою до Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) через масовий наплив біженців з України.
Раніше чеський уряд презентував зміни до закону про проживання у Чехії біженців з України.
Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.