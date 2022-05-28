Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії тимчасовий захист отримали понад 357 тисяч українських біженців

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 13:02

З моменту вторгнення Росії в Україну у Чехії тимчасовий захист отримали 357 566 осіб. 

Такі дані опублікувало Міністерство внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Близько 75-80% спочатку зареєстрованих біженців, за наявними даними, залишаються у Чехії.

З початку війни у ​​поліції у справах іноземців зареєструвалося 264 846 осіб. Діти до 15 років, близько третини яких є біженцями з України, не зобов'язані реєструватися.

Якщо порівнювати по регіонах, то найбільше біженців перебувають у Празі, де відчувається гостра нестача місць для них. Тому найближчими днями на території Чеської пошти в районі Малешиці має бути побудоване друге наметове містечко спеціально для біженців, які не мають права на тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Чехія є єдиною країною з Центральної та Східної Європи, яка звернулася за допомогою до Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) через масовий наплив біженців з України.

Раніше чеський уряд презентував зміни до закону про проживання у Чехії біженців з України.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.

Теми: Чехія
Головне сьогодні

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

фотоЗдавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Усі новини...
Чехія
Прага заборонила розпивати алкоголь на набережних у нічний час
Українцям вхід заборонено – чеське ЗМІ звинувачують у поширенні фейків
Чехія не призначатиме послом в Україні скандального "дипломата Земана" - ЗМІ
Останні новини
22:18
Луганщина: Сєвєродонецьк під українським прапором – ОВА
21:55
оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
21:50
У Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України за три дні
21:49
Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня
21:36
ФОТОНа Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок
21:35
На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів
21:28
У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про відмову від переговорів
20:58
Яхти підсанкційних росіян почали вимикати систему ідентифікації, ховаючись від арешту - ЗМІ
20:54
ІНФОГРАФІКАНа Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох
20:42
Знецінення досягнень України на фронті – це неповага до ЗСУ та шлях до поразки – Руденко
Усі новини...