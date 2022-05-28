В Чехии временную защиту получили более 357 тысяч украинских беженцев

С момента вторжения России в Украину в Чехии временную защиту получили 357 566 человек.

Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев, по имеющимся данным, остаются в Чехии.

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С начала войны в полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек. Дети до 15 лет, около трети которых являются беженцами из Украины, не обязаны регистрироваться.

Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находятся в Праге, где ощущается острая нехватка мест для них. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.

Чехия является единственной страной из Центральной и Восточной Европы, которая обратилась за помощью в Агентство ЕС по убежищу (EUAA) из-за массового наплыва беженцев из Украины.

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Ранее чешское правительство представило изменения в закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

В частности, поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывших в Чехию из-за высших социальных выплат.