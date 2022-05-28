Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Чехии временную защиту получили более 357 тысяч украинских беженцев

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 13:02

С момента вторжения России в Украину в Чехии временную защиту получили 357 566 человек.

Такие данные опубликовало Министерство внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Около 75-80% первоначально зарегистрированных беженцев, по имеющимся данным, остаются в Чехии.

Реклама:

С начала войны в полиции по делам иностранцев зарегистрировалось 264 846 человек. Дети до 15 лет, около трети которых являются беженцами из Украины, не обязаны регистрироваться.

Если сравнивать по регионам, то больше всего беженцев находятся в Праге, где ощущается острая нехватка мест для них. Поэтому в ближайшие дни на территории Чешской почты в районе Малешицы должен быть построен второй палаточный городок специально для беженцев, не имеющих права на временную защиту в Чешской Республике.

Чехия является единственной страной из Центральной и Восточной Европы, которая обратилась за помощью в Агентство ЕС по убежищу (EUAA) из-за массового наплыва беженцев из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее чешское правительство представило изменения в закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

В частности, поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывших в Чехию из-за высших социальных выплат.

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Чехия
Прага передаст Украине автомобили "скорой помощи"
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
Последние новости
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
Все новости...
Реклама: