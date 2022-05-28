Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і посилення оборонної підтримки 

Президент Володимир Зеленський у суботу обговорив з главою британського уряду Борисом Джонсоном гарантії безпеки і посилення оборонної підтримки.

Про це Зеленський розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну", - відзначив президент.

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Він додав, що "маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати українські порти".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС, і Україна вже отримала пропозицію долучитися до нього.