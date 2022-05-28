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Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и усиление оборонной поддержки

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 13:52

Президент Владимир Зеленский в субботу обсудил с главой британского правительства Борисом Джонсоном гарантии безопасности и усиление оборонной поддержки.

Об этом Зеленский рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину", - отметил президент.

Он добавил, что мы "должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты".

Напомним, по данным СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС, и Украина уже получила предложение присоединиться к нему.



Темы: ЗеленскийБорис Джонсон
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