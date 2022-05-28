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Українка здобула "золото" на чемпіонаті Європи з карате

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 14:22
Анжеліка Терлюга. Фото Odessa Karate Federation

Україна Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з карате, що проходить у турецькому Ґазіантепі.

Джерело: Суспільне

Дослівно Суспільне: "У битві за "золото" Терлюга зустрілася із давньою суперницею, олімпійською чемпіонкою Івет Горановою. Саме цій болгарці українка поступилася у фіналі Олімпіади-2020, фіналі Європейських ігор-2019 та на двох чемпіонатах світу: у другому раунді-2018 і чвертьфіналі-2021. Українка ще ніколи не вигравала в Горанової на великих турнірах".

Деталі: Повідомляється, що, попри те, що першою в рахунку повела болгарка, українська каратистка перейняла ініціативу й перемогла з рахунком 11:3.

Для Терлюги це перша медаль чемпіонату Європи за три роки.

Для довідки: Анжеліка Терлюга – 30-річна українська каратистка, яка представляє Одеську область. Вона змагалася в категорії до 55 кг.

Терлюга є срібною призеркою Олімпійських ігор-2020 у Токіо, чотириразовою чемпіонкою Європи та віцечемпіонкою Європейських ігор-2019.

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  • Раніше бронзу на ЧЄ-2022 здобули каратисти Аніта Серьогіна та Різван Талібов.  

Теми: Українаспорт
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