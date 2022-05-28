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Украинка завоевала "золото" на чемпионате Европы по карате

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 14:22
Анжелика Терлюга. Фото Odessa Karate Federation

Украина Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по карате, проходящему в турецком Газиантепе.

Источник: Общественное

Дословно Общественное: "В битве за золото Терлюга встретилась с давней соперницей, олимпийской чемпионкой Ивет Горановой. Именно этой болгарке украинка уступила в финале Олимпиады-2020, финале Европейских игр-2019 и двух чемпионатах мира: во втором раунде-2018 и четвертьфинале-2021. Украинка еще никогда не выигрывала у Горановой на больших турнирах".

Детали: Сообщается, что несмотря на то, что первой в счете повела болгарка, украинская каратистка переняла инициативу и победила со счетом 11:3.

Для Терлюги это первая медаль чемпионата Европы через три года.

Для справки: Анжелика Терлюга – 30-летняя украинская каратистка, представляющая Одесскую область. Она соперничала в категории до 55 кг.

Терлюга является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио, четырехкратной чемпионкой Европы и вицечемпионкой Европейских игр-2019.

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Предыстория:

  • Ранее бронзу на ЧЕ-2022 завоевали каратисты Анита Серегина и Ризван Талибов.

Темы: Украинаспорт
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