Понад 150 міст світу розірвали відносини з російськими "побратимами" - МЗС

Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у Росії.

Про це повідомило МЗС України у суботу, пише "Європейська правда".

Ще десятки міст на шляху до цього, зазначили у МЗС, додавши, що у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією.

Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже ухвалили міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Крім того, нещодавно Союз міст Балтії схвалив рішення про виключення російських міст Санкт-Петербурга та Гатчина зі свого складу.