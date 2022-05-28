Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 150 міст світу розірвали відносини з російськими "побратимами" - МЗС

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 15:03

Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у Росії.

Про це повідомило МЗС України у суботу, пише "Європейська правда".

Ще десятки міст на шляху до цього, зазначили у МЗС, додавши, що у світі розуміють, що не можу бути ані дружніх, ані братських відносин з Росією.

Рішення про розірвання угод про побратимство з містами РФ вже ухвалили міста у таких країнах, як Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Чехія, Швеція, Нідерланди.

Крім того, нещодавно Союз міст Балтії схвалив рішення про виключення російських міст Санкт-Петербурга та Гатчина зі свого складу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росія
Головне сьогодні

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

фотоЗдавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Усі новини...
Росія
Медведев заявив, що пора закрити рот людям, визнаних "іноагентами"
РПЦ про демарш УПЦ МП: Розкол ініційований Держдепом, але єдність зберігається
Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під обстріл на Донеччині
Останні новини
22:18
Луганщина: Сєвєродонецьк під українським прапором – ОВА
21:55
оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
21:50
У Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України за три дні
21:49
Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня
21:36
ФОТОНа Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок
21:35
На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів
21:28
У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про відмову від переговорів
20:58
Яхти підсанкційних росіян почали вимикати систему ідентифікації, ховаючись від арешту - ЗМІ
20:54
ІНФОГРАФІКАНа Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох
20:42
Знецінення досягнень України на фронті – це неповага до ЗСУ та шлях до поразки – Руденко
Усі новини...