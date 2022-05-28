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Более 150 городов мира разорвали отношения с российскими "собратьями" - МИД

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 15:03

Более 150 городов в более чем 20 странах уже разорвали побратимские отношения с более чем 160 городами в России.

Об этом сообщил МИД Украины в субботу, пишет "Европейская правда".

Еще десятки городов на пути к этому, отметили в МИДе, добавив, что в мире понимают, что не могу быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией.

Решения о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в таких странах, как Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

Кроме того, недавно Союз городов Балтии принял решение об исключении российских городов Санкт-Петербурга и Гатчина из своего состава.

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