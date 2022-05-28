Здавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Суд визнав винним у державній зраді жителя Макіїівки Донецької області, за чиїм наведенням Росія обстрілювала Харків, та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Дослівно ОГП: "Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.

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Деталі: За даними слідства, фігурант розпочав співпрацю з окупантами із запису відеозвернення, у якому критикував державну владу України та виправдовував військове вторгнення РФ. Згодом це відео використав у новинах пропагандистський телеканал "Russia Today".

Затримали чоловіка в Ужгороді, куди він переїхав для подальшого виконання злочинних наказів російського куратора та збору даних про об’єкти критичної інфраструктури.