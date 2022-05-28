Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Здавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 16:15
фото прокуратури

Суд визнав винним у державній зраді жителя Макіїівки Донецької області, за чиїм наведенням Росія обстрілювала Харків, та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Дослівно ОГП: "Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.

Деталі: За даними слідства, фігурант розпочав співпрацю з окупантами із запису відеозвернення, у якому критикував державну владу України та виправдовував військове вторгнення РФ. Згодом це відео використав у новинах пропагандистський телеканал "Russia Today". 

Затримали чоловіка в Ужгороді, куди він переїхав для подальшого виконання злочинних наказів російського куратора та збору даних про об’єкти критичної інфраструктури.

 

Теми: держзрадавійна
Головне сьогодні

оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул

Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня

Нафтогаз створить мережу АЗС

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

Путіна почала дратувати поведінка кадировців на війні проти України – росЗМІ

фотоЗдавав ворогу позиції ЗСУ: українець отримав 15 років тюрми за держзраду

Усі новини...
держзрада
Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили
СБУ затримала коригувальника ракет по Львову
Суд позбавив волі зрадника, який порушив присягу ЗСУ й прийшов окупувати Херсонщину
Останні новини
23:47
На Київщині біля кордону Білорусі все спокійно, але область постійно під загрозою – голова ОВА
23:06
У Маріуполі від інфекцій можуть загинути тисячі мешканців – мер
22:44
До Гельсінкі зайшли чотири військові кораблі країн НАТО
22:18
Луганщина: Сєвєродонецьк під українським прапором – ОВА
21:55
оновленоПо Кривому Рогу завдали ракетних ударів, знищено завод – Вілкул
21:50
У Литві зібрали 5 мільйонів євро на "Байрактар" для України за три дні
21:49
Зеленський очікує від партнерів "хороших новин" наступного тижня
21:36
ФОТОНа Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок
21:35
На сході ЗСУ відбили 7 атак, знищили танк і 6 авто окупантів
21:28
У Зеленського відповіли на звинувачення Кремля про відмову від переговорів
Усі новини...