Сдавал врагу позиции ВСУ: украинец получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Суд признал виновным в государственной измене жителя Макеевки Донецкой областии, по чьей наводке Россия обстреливала Харьков, и назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона

Дословно ОГП: "Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами".

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Детали: По данным следствия, фигурант начал сотрудничество с оккупантами с записи видеообращения, в котором критиковал государственные власти Украины и оправдывал военное вторжение РФ. Впоследствии это видео использовал в новостях пропагандистский телеканал "Russia Today".

Мужчина был в Ужгороде, куда он переехал для дальнейшего выполнения преступных приказов российского куратора и сбора данных об объектах критической инфраструктуры.