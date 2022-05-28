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У 7 містах Європи починаються акції за надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 16:28

У семи містах країн Євросоюзу 28 травня пройдуть акції на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС на червневому саміті блоку.

Як пише "Європейська правда", анонс про це розмістило посольство України у Чехії.

Акції плануються у восьми великих містах восьми країн - Брюсселі, Берліні, Відні, Мілані, Парижі, Празі та Варшаві.

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"Також буде відбуватится збір підписів, які  будуть передані до Європейської ради перед засіданням 23 червня в Брюсселі", - зазначає посольство. 

Посол України у Чехії Євген Перебийніс опублікував фото з празької акції, що проходить на мосту Легії біля Національного театру.

Минулої неділі 22 травня у Празі українці провели парад вишиванок, під час якого подякували Чехії за гостинність та допомогу.

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Теми: ЄвропаУкраїнаЄС
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