У 7 містах Європи починаються акції за надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС

У семи містах країн Євросоюзу 28 травня пройдуть акції на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС на червневому саміті блоку.

Як пише "Європейська правда", анонс про це розмістило посольство України у Чехії.

Акції плануються у восьми великих містах восьми країн - Брюсселі, Берліні, Відні, Мілані, Парижі, Празі та Варшаві.

"Також буде відбуватится збір підписів, які будуть передані до Європейської ради перед засіданням 23 червня в Брюсселі", - зазначає посольство.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс опублікував фото з празької акції, що проходить на мосту Легії біля Національного театру.

У Празі сьогодні пройшла акція на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. pic.twitter.com/Ay1kthBHfp — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 28, 2022

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Минулої неділі 22 травня у Празі українці провели парад вишиванок, під час якого подякували Чехії за гостинність та допомогу.

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