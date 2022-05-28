В 7 городах Европы пройдут акции за статус кандидата на членство в ЕС для Украины
В семи городах стран Евросоюза 28 мая пройдут акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС на июньском саммите блока.
Как пишет "Европейская правда", анонс об этом разместило посольство Украины в Чехии.
Акции планируются в семи крупных городах – Брюсселе, Берлине, Вене, Милане, Париже, Праге и Варшаве.
У Празі сьогодні пройшла акція на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. pic.twitter.com/Ay1kthBHfp— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 28, 2022
"Также будет происходить сбор подписей, которые будут переданы в Европейский совет перед заседанием 23 июня в Брюсселе", - отмечает посольство.
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал фото с пражской акции, проходящей на мосту Легии возле Национального театра.
В прошлое воскресенье 22 мая в Праге украинцы провели парад вышиванок, во время которого поблагодарили Чехию за гостеприимство и помощь.
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