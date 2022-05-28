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В 7 городах Европы пройдут акции за статус кандидата на членство в ЕС для Украины

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 16:28

В семи городах стран Евросоюза 28 мая пройдут акции в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС на июньском саммите блока.

Как пишет "Европейская правда", анонс об этом разместило посольство Украины в Чехии.

Акции планируются в семи крупных городах – Брюсселе, Берлине, Вене, Милане, Париже, Праге и Варшаве.

"Также будет происходить сбор подписей, которые будут переданы в Европейский совет перед заседанием 23 июня в Брюсселе", - отмечает посольство.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал фото с пражской акции, проходящей на мосту Легии возле Национального театра.

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В прошлое воскресенье 22 мая в Праге украинцы провели парад вышиванок, во время которого поблагодарили Чехию за гостеприимство и помощь.

Читайте также: Кандидатский статус для Украины: аргументы в пользу и в ущерб Киеву.

Темы: ЕвропаУкраинаЕС
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