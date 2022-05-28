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Обстріл житлового кварталу Миколаєва: одна людина загинула, шість поранених

Роман ПетренкоСубота, 28 травня 2022, 17:03
Обстріл житлового кварталу Миколаєва: одна людина загинула, шість поранених

Внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Миколаєва 28 травня загинула одна людина.

Джерело: Миколаївська ОДА

Деталі: Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.

Нагадаємо: Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва.

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Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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