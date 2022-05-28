Обстріл житлового кварталу Миколаєва: одна людина загинула, шість поранених
Субота, 28 травня 2022, 17:03
Внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Миколаєва 28 травня загинула одна людина.
Джерело: Миколаївська ОДА
Деталі: Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.
Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.
Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.
Нагадаємо: Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва.