Обстріл житлового кварталу Миколаєва: одна людина загинула, шість поранених

Внаслідок обстрілу росіянами житлових кварталів Миколаєва 28 травня загинула одна людина.

Джерело: Миколаївська ОДА

Деталі: Зазначається, що щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Одна людина загинула на місці. Також відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.

Нагадаємо: Зранку 28 травня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Миколаєва.