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Обстрел жилого квартала Николаева: один человек погиб, шесть раненых

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 17:03
Обстрел жилого квартала Николаева: один человек погиб, шесть раненых

В результате обстрела россиянами жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек.

Источник: Николаевская ОГА

Детали: Отмечается, что, по меньшей мере, два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек.

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В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.

Один человек погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

Напомним: Утром 28 мая российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Николаева.

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Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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