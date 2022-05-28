Обстрел жилого квартала Николаева: один человек погиб, шесть раненых
Суббота, 28 мая 2022, 17:03
В результате обстрела россиянами жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек.
Источник: Николаевская ОГА
Детали: Отмечается, что, по меньшей мере, два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек.
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В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.
Один человек погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.
Напомним: Утром 28 мая российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Николаева.
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