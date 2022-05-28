Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел жилого квартала Николаева: один человек погиб, шесть раненых

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 17:03

В результате обстрела россиянами жилых кварталов Николаева 28 мая погиб один человек.

Источник: Николаевская ОГА

Детали: Отмечается, что, по меньшей мере, два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек.

В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов.

Один человек погиб на месте. Также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских.

Напомним: Утром 28 мая российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Николаева.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
Главное сегодня

обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Нафтогаз создаст сеть АЗС

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и "план минимум"

Путина начала раздражать поведение кадыровцев на войне против Украины – росСМИ

фотоСдавал врагу позиции ВСУ: украинец получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Все новости...
Николаев
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, есть раненые – мэр
Ночь в регионах: в Николаеве взрывы, на Харьковщине обстрелы, обострение у Авдеевки
Ночь в регионах: ракетный удар по Житомирщине, обстрелы Николаева и Сумщины
Последние новости
23:47
На Киевщине возле границы Беларуси все спокойно, но область постоянно под угрозой – глава ОВА
23:06
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
22:44
В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
22:18
Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА
21:55
обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул
21:50
В Литве собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины
21:49
Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе
21:36
фотоНа Житомирской трассе из Киева частично возобновили движение грузовиков
21:35
На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов
21:28
У Зеленского ответили на обвинения Кремля об отказе от переговоров
Все новости...