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Макрон і Шольц вчергове поговорили з Путіним, у тому числі про захисників "Азовсталі"

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 17:06

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Спершу про розмову повідомила російська сторона. Як випливає з комюніке Кремля, Путін переконував співрозмовників, ніби російська армія не порушує законів ведення війни та розповідав про "налагодження життя у звільненому Маріуполі" та інших окупованих містах. 

Путін також запевняв, що Росія нібито відкрита до відновлення перемовин про припинення війни з Україною і вони заморожені лише через позицію Києва, та погрожував "дестабілізацією ситуації і загостренням гуманітарної кризи", якщо Захід продовжить допомагати Україні зброєю. 

На додачу, президент РФ заявив Макрону і Шольцу, що загроза світової продовольчої кризи нібито стала наслідком санкцій проти РФ і "хибної економічної і фінансової політики західних країн" та запевнив, що Росія "готова сприяти віднайденню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включно з вивозом українського зерна з чорноморських портів". Також Путін закликав зняти санкції, щоб "наростити поставки російських добрив і агропродукції". 

У Єлисейському палаці зазначили, що розмова відбулася з ініціативи Макрона і Шольца. 

Європейські лідери наполягали на необхідності обговорювати з Україною шляхи для припинення війни, з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. 

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"Лідери повторили вимогу припинити вогонь та закликали його (Путіна) якнайшвидше погодитися на прямий контакт з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Республіки і канцлер Німеччини вимагали звільнення близько 2500 захисників "Азовсталі", які стали військовополоненими", - зазначають у комюніке французької сторони. 

Також Макрон і Шольц переконували Путіна припинити блокаду порту Одеси і таким чином уможливити експорт українського зерна і запобігти глобальним продовольчим проблемам.

"Лідери взяли до уваги обіцянку російського президента надати кораблям доступ до порту для експорту зерна так, щоб Росія не скористалася цим у військових цілях, якщо шлях буде розміновано. У цьому контексті вони закликали до продовження роботи, яка вже почалася в ООН", - зазначає Єлисейський палац.

Зазначається, що Еммануель Макрон і Олаф Шольц продовжать тримати контакт щодо цього питання.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту не піддаватися на "продовольчий шантаж" Кремля.

Теми: ФранціяНімеччинаПутін
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