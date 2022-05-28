Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон і Шольц вчергове поговорили з Путіним, у тому числі про захисників "Азовсталі"

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 17:06

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Спершу про розмову повідомила російська сторона. Як випливає з комюніке Кремля, Путін переконував співрозмовників, ніби російська армія не порушує законів ведення війни та розповідав про "налагодження життя у звільненому Маріуполі" та інших окупованих містах. 

Реклама:

Путін також запевняв, що Росія нібито відкрита до відновлення перемовин про припинення війни з Україною і вони заморожені лише через позицію Києва, та погрожував "дестабілізацією ситуації і загостренням гуманітарної кризи", якщо Захід продовжить допомагати Україні зброєю. 

На додачу, президент РФ заявив Макрону і Шольцу, що загроза світової продовольчої кризи нібито стала наслідком санкцій проти РФ і "хибної економічної і фінансової політики західних країн" та запевнив, що Росія "готова сприяти віднайденню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включно з вивозом українського зерна з чорноморських портів". Також Путін закликав зняти санкції, щоб "наростити поставки російських добрив і агропродукції". 

У Єлисейському палаці зазначили, що розмова відбулася з ініціативи Макрона і Шольца. 

ВІДЕО ДНЯ

Європейські лідери наполягали на необхідності обговорювати з Україною шляхи для припинення війни, з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. 

"Лідери повторили вимогу припинити вогонь та закликали його (Путіна) якнайшвидше погодитися на прямий контакт з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Республіки і канцлер Німеччини вимагали звільнення близько 2500 захисників "Азовсталі", які стали військовополоненими", - зазначають у комюніке французької сторони. 

Також Макрон і Шольц переконували Путіна припинити блокаду порту Одеси і таким чином уможливити експорт українського зерна і запобігти глобальним продовольчим проблемам.

"Лідери взяли до уваги обіцянку російського президента надати кораблям доступ до порту для експорту зерна так, щоб Росія не скористалася цим у військових цілях, якщо шлях буде розміновано. У цьому контексті вони закликали до продовження роботи, яка вже почалася в ООН", - зазначає Єлисейський палац.

Зазначається, що Еммануель Макрон і Олаф Шольц продовжать тримати контакт щодо цього питання.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту не піддаватися на "продовольчий шантаж" Кремля.

Теми: ФранціяНімеччинаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Франція
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: