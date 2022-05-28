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Макрон и Шольц в очередной раз поговорили с Путиным, в том числе о защитниках Мариуполя

"Европейская правда"Суббота, 28 мая 2022, 17:06

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сначала о разговоре сообщила российская сторона. Как следует из коммюнике Кремля, Путин убеждал собеседников, что российская армия не нарушает законы ведения войны и рассказывал о "налаживании жизни в освобожденном Мариуполе" и других оккупированных городах.

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Путин также уверял, что Россия якобы открыта для возобновления переговоров о прекращении войны с Украиной и они заморожены только из-за позиции Киева, и угрожал "дестабилизацией ситуации и обострением гуманитарного кризиса", если Запад продолжит помогать Украине оружием.

Вдобавок президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что угроза мирового продовольственного кризиса якобы стала следствием санкций против РФ и "ложной экономической и финансовой политики западных стран" и заверил, что Россия "готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов". Также Путин призвал снять санкции, чтобы "нарастить поставки российских удобрений и агропродукции".

В Елисейском дворце отметили, что разговор состоялся по инициативе Макрона и Шольца.

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Европейские лидеры настаивали на необходимости обсуждать с Украиной пути прекращения войны, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Лидеры повторили требование прекратить огонь и призвали его (Путина) как можно скорее согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Республики и канцлер Германии требовали освобождения около 2500 защитников "Азовстали", ставших военнопленными", - отмечают в коммюнике французской стороны.

Также Макрон и Шольц убеждали Путина прекратить блокаду порта Одессы и таким образом сделать возможным экспорт украинского зерна и предотвратить глобальные продовольственные проблемы.

"Лидеры приняли во внимание обещание российского президента предоставить кораблям доступ в порт для экспорта зерна так, чтобы Россия не воспользовалась этим в военных целях, если путь будет разминирован. В этом контексте они призвали к продолжению уже начавшейся работы в ООН", - отмечает Елисейский дворец.

Отмечается, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц продолжат держать контакт по этому вопросу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины призвал международное сообщество не поддаваться на "продовольственный шантаж" Кремля.

Темы: ФранцияГерманияПутин
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