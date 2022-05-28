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На Львівщині затримали киянина: підірвав 4 людей, яким обіцяв авто

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 17:29
На Львівщині затримали киянина: підірвав 4 людей, яким обіцяв авто
фото поліції

На Львівщині поліцейські затримали киянина за підозрою в замаху на вбивство 4 мешканців Київщини, яким він обіцяв придбати автомобілі за кордоном.  

Джерело: поліція Львівської області

 
фото поліції

Деталі: 27 травня о 14.20 до поліції надійшло повідомлення про вибух в автомобілі "Міцубіші", який стався на парковці одного з готелів, розташованого у Львівському районі неподалік кордону з Польщею.

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В автомобілі вибухнула граната, ймовірно Ф-1, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали пасажири – жінка та троє чоловіків, усі мешканці Київської області.

Поліція встановила, що гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих – 41-річний киянин.

 

За даними поліції, кілька тижнів тому зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати "клієнтам".

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Дослівно: "Знайомі передали чоловіку значну суму коштів, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив. За якийсь час "клієнти" почали дедалі активніше цікавитись, чому ж вони досі не отримали свої автомобілі – тоді зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону і разом з майбутніми власниками приїхав на Львівщину зустрічати неіснуючі авто.

Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх "клієнтів". Коли всі сіли в автомобіль "Міцубіші", він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула, травмувавши осіб, які були у салоні. На щастя, ніхто з людей не загинув".

Більше деталей: Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Теми: Львівщинаполіціявибух
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