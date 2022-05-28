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На Львовщине задержали киевлянина: взорвал 4 человек, которым обещал авто

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 17:29
На Львовщине задержали киевлянина: взорвал 4 человек, которым обещал авто
фото полиции

Во Львовской области полицейские задержали киевлянина по подозрению в покушении на убийство 4 жителей Киевской области, которым он обещал приобрести автомобили за границей.

Источник: полиция Львовской области

 
фото полиции

Детали: 27 мая в 14.20 в полицию поступило сообщение о взрыве в автомобиле "Мицубиши", который произошел на парковке одной из гостиниц, расположенной во Львовском районе недалеко от границы с Польшей.

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В автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры – женщина и трое мужчин, все жители Киевской области.

Полиция установила, что гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин.

 

По данным полиции, несколько недель назад злоумышленник предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов США, за которые должен был приобрести автомобили за границей, доставить их на территорию Украины, после чего отдать "клиентам".

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Дословно: "Знакомые передали мужчине значительную сумму средств, однако автомобилей он не приобрел, а деньги присвоил. Через некоторое время "клиенты" стали все активнее интересоваться, почему они до сих пор не получили свои автомобили – тогда злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы и вместе с будущими владельцами приехал на Львовщину встречать несуществующие авто.

Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль "Мицубиши", он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, которая взорвалась, травмировав находившихся в салоне лиц. К счастью, никто из людей не погиб".

Больше деталей: Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Темы: Львовщинаполициявзрыв
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