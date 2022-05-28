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Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і "план мінімум"

"Європейська правда"Субота, 28 травня 2022, 18:15
Зеленський розповів, якою бачить перемогу України і план мінімум
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважатиме перемогою повне відновлення територіальної цілісності України, а "план мінімум" - повернення територій, які РФ окупувала після 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю нідерландському NOS.

"Україна точно виграє цю війну. Питання - якою ціною, і питання часу", - відповів Зеленський на запитання про те, що він думає з приводу оптимістичних очікувань українців. 

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Він сказав, що для нього перемогою України у війні буде повернення усіх окупованих територій, включно з Кримом та ОРДЛО, але зауважив, що Україна навряд чи зможе досягти цієї мети повністю на полі бою. 

"Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо відновити (повернути - ред.) повністю всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти таким шляхом, то втратимо сотні тисяч людей. Ми повинні як мінімум повернутись до 24 числа (лютого - ред.), і після цього можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії.

Я маю на увазі, що ми можемо воювати з РФ, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно - мені не все одно. Якщо ми повернемося на лінію 24 числа - я впевнений, що Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас Російській Федерації, ми ніколи цього не визнаємо", - сказав Володимир Зеленський.

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Він також натякнув, що не бачить способів досягти прогресу у переговорах, якщо вони ведуться не особисто з Владіміром Путіним. 

"Питання в тому, що нема з ким домовлятись. Він вибудував таку державу, що там ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що говорить їхній міністр закордонних справ, не важливо, що він відправляє якусь переговорну групу, ці люди - вони ніхто, на жаль", - зазначив президент.  

На уточнююче запитання, коли Україна буде готова вести перемовини, Зеленський відповів "хоч зараз".

Як повідомлялося, в останній розмові з Путіним лідери Франції та Німеччини закликали його погодитися на прямий діалог з президентом України. 

Теми: Зеленськийвійна
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