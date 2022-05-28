Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и "план минимум"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой полное восстановление территориальной целостности Украины, а "план минимум" - возвращение территорий, которые РФ оккупировала после 24 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью нидерландскому NOS.

"Украина точно выиграет эту войну. Вопрос - какой ценой, и вопрос времени", - ответил Зеленский на вопрос о том, что он думает по поводу оптимистических ожиданий украинцев.

Он сказал, что для него победой Украины в войне будет возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и ОРДЛО, но отметил, что Украина вряд ли сможет достичь этой цели полностью на поле боя.

"Я не считаю, что военным путем мы можем восстановить (вернуть – ред.) полностью всю нашу территорию. Если мы решим идти таким путем, то потеряем сотни тысяч человек. Мы должны как минимум вернуться к 24 числу (февраль – ред.), и после этого можем говорить об отстаивании нашей территории путём дипломатии. Я имею в виду, что мы можем воевать с РФ, но не до последнего человека. Если им все равно – мне не все равно. Если мы вернемся на линию 24 числа – я уверен, что Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс Российской Федерации, мы никогда этого не признаем", - сказал Зеленский.

Он также намекнул, что не видит способов добиться прогресса в переговорах, если они ведутся не лично с Владимиром Путиным.

"Вопрос в том, что не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, что там никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел, не важно, что он отправляет какую-то переговорную группу, эти люди - они никто, к сожалению", - отметил президент.

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На уточняющий вопрос, когда Украина будет готова вести переговоры, Зеленский ответил "хоть сейчас".

Как сообщалось, в последнем разговоре с Путиным лидеры Франции и Германии призвали его согласиться на прямой диалог с президентом Украины.