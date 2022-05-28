На Херсонщині ЗСУ пішли в наступ, ворог обороняється на невигідних рубежах – Генштаб

Внаслідок наступу українських військ росіяни зазнали втрат і зайняли оборону на невигідних рубежах на Херсонщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають.

Реклама:

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони".

Деталі: На Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території РФ в район Куп’янська Харківської області.

Після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами обстріляв з артилерії позиції військ ЗСУ в районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке.

ВІДЕО ДНЯ

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення українських військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Проводить розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню підрозділів Сил оборони України.

На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження українських військ.

На Харківському та Південнобузькому напрямках противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Сіверському напрямку для недопущення перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки противник утримує війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Ворог здійснює ротацію частини підрозділів та удосконалює інженерне обладнання районів зосередження.

Ворог чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. Крім того, літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.